У Туркменії вже майже є Інтернет

Два сучасні інтернет-кафе почали діяти в Ашгабаті. Година користування Інтернетом коштує трохи менше $4.

Як повідомило міністерство зв`язку Туркменістану, найближчим часом в столиці буде 15 Інтернет-кафе, вони з`являться і у велаятах (обласних центрах).

Мінзв`язку повідомило, що нині триває робота над програмою, реалізація якої зробить Інтернет доступним для кожного громадянина країни.

РІА "Новости"