У Туркменії вже майже є Інтернет
16:08, 17 лютого 2007Наука та IT
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Зона .tm розширюватиметься?
Два сучасні інтернет-кафе почали діяти в Ашгабаті. Година користування Інтернетом коштує трохи менше $4.
Як повідомило міністерство зв`язку Туркменістану, найближчим часом в столиці буде 15 Інтернет-кафе, вони з`являться і у велаятах (обласних центрах).
Мінзв`язку повідомило, що нині триває робота над програмою, реалізація якої зробить Інтернет доступним для кожного громадянина країни.
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