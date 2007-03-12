З`явилися «шпигунські» знімки Opel Vectra 2008 року (фото)

До прем`єри майбутнього флагмана Opel залишається ще близько року. Але у мережі з`явилися перші «шпигунські» знімки прототипу нового Opel Vectra. Його помітили папарацці під час випробувань на пустинній приміській трасі на півночі Швеції.

Автомобіль четвертого покоління зроблений на платформі Epsilon 2. Згідно загальній тенденції, він став ще ширший і вищий. Розмір має особливе значення для машин в цьому сегменті. Однокласники Vectra – Volkswagen Passat і Ford Mondeo – незмінно набирають в габаритах, задаючи нові, вищі стандарти своєму суперникові.

Не дивлячись на те що на знімках майбутня новинка красується у камуфляжі, очевидно, що багато рис вона запозичила у концепту GTC, представленого на автосалоні у Женеві цього року.

Opel Vectra випускається з 1988 року. Першими з`явилися версії в кузові седан і хетчбек. Через кілька років був зроблений універсальний варіант автомобіля. За роки існування Vectra змінив три покоління, пройшов низку рестайлінгів, одержав в своє користування цілий арсенал бензинових і дизельних моторів. Vectra третього покоління випускається в Руссельхаймі (Німеччина) з 2002 року. Він завжди був орієнтований на європейські ринки. Тут цей крупний сімейний «громадянин» полюбився автомобілістам своїм серйозних характером, зручним салоном і великим багажним відділенням.

Проте час не стоїть на місці. Нещодавній легкий фейсліфт виявився недостатнім. Дизайн Vectra 2009 вийшов ще живішим і спортивнішим. На зміну грубим, квадратним елементам кузова, таким властивим Vectra, нарешті пришли округліші і приємніші оку форми. Услід за Astra і кросовером Antara модель одержала виразнішу передню частину. Стали більшими грати радіатора і передній бампер. Нова передня оптика додала автомобільному «виразу обличчя» певну агресію і азарт. А профіль нового авто став підкреслено стрімким.

Інженери обіцяють «обдарувати» нову модель покращуваними ходовими характеристиками, зробити її маневренішою. Вони розраховують, що майбутній флагман марки зможе виступати нарівні з традиційно більш спортивними Mazda6 і Honda Accord.

Вперше буде представлено повноприводну версію Vectra. Стане ширшою лінійка двигунів Vectra 2009. Вона включатиме 200-сильний 2,7-літровий турбодизель і 2,8-літровий бензиновий V6. Дизельний мотор забезпечений автоматичною системою управління клапанами і фільтром. З таким серцем нова Vectra може розігнатися до 100 км/ч менше ніж за вісім секунд. А максимальна швидкість автомобіля – близько 250 км/ч.

Проте найголовніші зміни приховані в салоні. Конструктори звернули особливу увагу на комфорт усередині автомобіля. Тут тепер ще просторіше, оснащення стало багатшим, а обробка з матеріалів вищої якості.

Топові модифікації обладналися системою Traffic Assist. Завдання електроніки – допомагати водієві в дорозі. Обладнана спеціальними сенсорами і камерами, машина може «бачити», що відбувається на проїжджій частині, відстежувати лінію розмітки, застережливі знаки і багато іншого.

Дебют флагмана маєвідбутися на автосалоні в Женеві в 2008 році. А у продаж Opel Vectra 2009 надійде наприкінці 2008 року. Точна вартість нового автомобіля поки не відома. Але, імовірно, його ціна складе не меншого 40 тисяч доларів.

Газета.ру