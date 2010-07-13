ВПС США хочуть створити механічного "голуба-шпигуна"

За повідомленням новинної служби інформаційної компанії АОЛ, роботи над створенням мініатюрних безпілотних літальних апаратів ведуться в науково-дослідній і дослідно-конструкторській лабораторії вартістю близько 1,5 млн. дол. Передбачається створити таку машину, яка імітувала б політ птахів і могла б навіть сідати на дроти для підзаряджання. За зразок узяли голуба, як представника одного з найпоширеніших у світі сімейств пернатих. Машину планується начинити хімічними датчиками, здатними з майже стовідсотковою ймовірністю виявляти ознаки роботи на тому або іншому об`єкті за збройними програмами. До 2030 р. американці хочуть створити шпигунський апарат у вигляді комахи.

Эхо Москвы