Нацрада дала згоду на прискорене впровадження цифрового телебачення

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на сьогодні на засіданні погодила проект розпорядження Кабінету міністрів України „Про затвердження плану заходів з виконання у 2010-2011 роках Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національна рада з телерадіомовлення, проект розроблено на виконання доручення уряду з метою визначення завдань центральним органам виконавчої влади та підприємствам, причетним до впровадження цифрового мовлення, щодо прискорення цього процесу в Україні та узгодження термінів їх виконання.

Документ був надісланий на погодження Національної ради повторно, після попереднього узгодження на спільній міжвідомчій нараді представників державних органів, що відбулася 21 липня 2010 у Державній адміністрації зв’язку.

Ухвалення плану заходів дозволить прискорити початок ефективного впровадження цифрового ефірного телемовлення в Україні, вчасно і планово здійснювати необхідні заходи щодо забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу, активно впливати на успішне проведення міжнародної координації та гарантуватиме створення необхідної нормативно-правової бази для впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні.

Виконання Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення дасть змогу в 2010-2011 роках вирішити найпроблемніші питання, що стосуються ефективного використання радіочастотного ресурсу та соціального захисту малозабезпечених верств населення України.