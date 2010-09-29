Хто краще розуміється на ядерному паливі?

Державний концерн «Ядерне паливо» оголосив тендер з вибору компанії-розробника техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива.

Про це йдеться у повідомленні держконцерну, опублікованому на сайті Міністерства економіки України.

За умовами тендеру, кінцевий термін розробки проектної документації – червень 2011 року. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 27 жовтня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Кабінет Міністрів України затвердив російський концерн «ТВЕЛ» переможцем конкурсу по будівництву в Україні заводу по фабрикації ядерного палива.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року збудувати власний завод з виробництва ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом Міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.