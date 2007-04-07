У Берінговому морі виловили диво-рибу (фото)

Ймовірно, один із найстаріших мешканців Аляски - морський окунь приблизно сторічного віку - піймався в сіті риболовецького траулера, передає Бі-бі-сі

Виловив гіганта екіпаж траулера "Кодьяк ентерпрайз", що належить компанії Trident Seafoods з Сіетла, який займався промислом в районі островів Прібилова в Берінговому морі. Витягнувши трал з глибини 640 метрів, риболови виявили в ньому близько 75 тонн сайди і 10 морських окунів, один з яких виявився справді диво-рибою.

Вага самки окуня 27 кг, довжина - 110 см. Втім, це не межа: офіційно зареєстрований рекорд "зросту" для цього вигляду риб - 119 см.

Гігантську рибу передали експертам з Аляскінського риболовецько-наукового центру в Сіетлі, де її виміряли, сфотографували і ретельно задокументували. Було вилучено також вміст її шлунку і взято зразки тканин на предмет вивчення її репродуктивного потенціалу.

"У неї було велике черево, - говорить експерт Центру Пол Спенсер. - І яєчники заповнені ембріонами на стадії розвитку".

Ця обставина є досить незвичною, якщо врахувати, що вік самки, за оцінками дослідників, - від 90 до 115 років. І цей проміжок, додає Спенсер, знаходиться в безпосередній близькості до верхньої вікової межі для цього виду риб.

До речі, вік окуня визначили за вушною кісткою, на якій є річні кільця, подібні тим, які з`являються на зрізі деревних стовбурів.