Альтернативний WikiLeaks діятиме інакше

Новий проект колишнього співробітника сайту WikiLeaks Даніеля Домшайт-Берга називатиметься OpenLeaks, повідомляє Лента.ру з посиланням на der Freitag. Основною відмінністю OpenLeaks від WikiLeaks німець Домшайт-Берг назвав відсутність "культу особи", який склався навколо Джуліана Ассанжа.

Засновник OpenLeaks пішов з команди Ассанжа у вересні 2010 року через розбіжності з приводу політики керівника WikiLeaks. Зокрема, Домшайт-Берг вважає, що Ассанж зрадив початкову ідею WikiLeaks, коли почав публікувати глобальні досьє, що зачіпають інтереси багатьох країн, а також коли дав деяким газетам винятковий доступ до даних замість того, щоб викласти в інтернет всі документи одразу. Також він критикував засновника WikiLeaks за те, що його ім`я тепер міцно асоціюється з назвою проекту.

OpenLeaks працюватиме за іншим принципом, стверджує колишній соратник Ассанжа. Сайт прийматиме інформацію завдяки спеціальній системі анонімних скриньок, безпечніших, ніж електронна пошта. Проект не матиме єдиного центру, що зробить його більш захищеним від виходу з ладу. OpenLeaks не сам публікуватиме документи, а розсилатиме зацікавленим ЗМІ і організаціям, що звільнить його співробітників від необхідності підтримувати базу даних.

Раніше стало відомо, що Домшайт-Берг почав писати книгу про WikiLeaks, в якій має намір розповісти про історію створення проекту. Раніше крім нього команду Ассанжа також через розбіжності залишив студент з Ісландії Герберт Сноррасон. Він допомагає Домшайт-Бергу в створенні OpenLeaks.