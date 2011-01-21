Google оголосив про зміну генерального директора

Компанія Google повідомила про зміну генерального директора, повідомляє Associated Press.

Новим головою компанії з 4 квітня стане спывзасновник пошукача Ларрі Пейдж. Ерік Шмідт, який обіймав цю посаду останні 10 років, стане головою правління компанії.

Також в офіційній заяві Google повідомляє об $8,44 млрд прибутку за останній квартал 2010 року; аналогічний показник у 2009 році становив $6,67 млрд.