Google оголосив про зміну генерального директора
00:40, 21 січня 2011Наука та IT
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Та про мільярдні прибутки
Компанія Google повідомила про зміну генерального директора, повідомляє Associated Press.
Новим головою компанії з 4 квітня стане спывзасновник пошукача Ларрі Пейдж. Ерік Шмідт, який обіймав цю посаду останні 10 років, стане головою правління компанії.
Також в офіційній заяві Google повідомляє об $8,44 млрд прибутку за останній квартал 2010 року; аналогічний показник у 2009 році становив $6,67 млрд.
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