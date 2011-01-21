Особливості національного роумінгу

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) сьогодні на засіданні прийняла за основу Положення про надання послуг національного роумінгу. Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Документ розроблено на виконання вимог Закону України від 1 липня 2010 року № 2392-VI "Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо збільшення переліку послуг".

Документ встановлює обов`язок операторів рухомого (мобільною) зв`язку в межах України надавати можливість абонентам отримувати послугу національного роумігу (можливість роботи абонента одного українського оператора в мережі іншого оператора, наприклад, за відсутності покриття в тому або іншому населеному пункті тощо), за умови укладення відповідної письмової угоди між операторами. Таким чином, абоненти залишатимуться на зв`язку, навіть якщо перебуватимуть за межами зони покриття своєї мережі й, у разі невідповідності рівнів якості, використовуючи мережу роумінг-партнера. Послуга надаватиметься на всій території України.

Користуючись цією послугою, споживач безоплатно отримуватиме електронне або голосове повідомлення про зміну вартості послуг і в разі появи нових роумінг-партнерів. При замовленні послуги споживач буде поінформований про вартість послуг голосової телефонії в мережі, дзвінків на мережі інших операторів в Україні, послуг із передачі текстових повідомлень, доступу в Інтернет.

Також положенням передбачено обов`язок мобільних операторів звітувати в НКРЗ про надані послуги національного роумінгу й повідомляти в комісію про укладання й припинення дії договорів із роумінг-партнерами після їх укладання й припинення.

Слід зазначити, що проект Положення визначатиме й порядок проведення НКРЗ досудового врегулювання спорів між операторами телекомунікацій із питань надання послуг національного роумінгу.

Комісія ініціює публічне обговорення документа – проект Положення про надання послуг національного роумінгу буде оприлюднено на веб-сайті НКРЗ.