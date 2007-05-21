Ціни на уран швидко зростають і зростатимуть ще швидше

Ціна на природний уран в світі може надалі зрости з нинішніх $300 за один кілограм ще на порядок, заявив президент РНЦ "Курчатовський інститут", академік Євген Веліхов.

"За останні кілька років ціна за один кілограм природного урану зросла з $20 до $300, в 15 разів. Я думаю, що гранична ціна за один кілограм урану може зрости ще на порядок", - сказав Веліхов на прес-конференції в РІА Новости.

До такого зростання, за його словами, може призвести реалізація масштабних програм розвитку атомної енергетики в багатьох світових країнах і прогнозований на середину століття дефіцит уранової сировини.

"Утім, світовий енергетичний ринок стає дуже своєрідним, і в моменти криз ціна на уран може бути будь-якою", - сказав учений.

Уран є основним паливом для ядерних енергетичних реакторів АЕС, і сировиною для ядерних збройових програм.