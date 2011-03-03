За даними статистичного сервера Фонду Вікімедіа, у лютому 2011 середньодобові відвідання української Вікіпедії вперше перевищили мільйон переглянутих сторінок (33 млн. переглянутих сторінок за місяць, або 23-е місце в світі).

Про це УНІАН повідомили у Вікіпедії.

За швидкістю зростання популярності Вікіпедія українською мовою - на третьому місці в світі (+46% до лютого 2010) після корейської (+56%) і російської (+54%) Вікіпедій.

У лютому відбулася ще одна важлива подія - за кількістю статей українська Вікіпедія обігнала фінську й вийшла на 15 місце в світі.