Хакер викрав конфіденційну інформацію учасників одеського веб-форуму

Співробітники Служби безпеки України викрили 19-річного хакера, який викрав конфіденційну інформацію більш як 190 тис. користувачів одного з популярних одеських веб-форумів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, мешканець Одеси, використовуючи анонімні проксі-сервери, розмістив на форумі шкідливий програмний код, за допомогою якого скопіював базу даних та отримав доступ до вмісту електронних скриньок та персональних анкет більш ніж 190 тис. користувачів форуму. Встановлено, що отриману інформацію приватного та конфіденційного характеру зловмисник мав намір реалізувати з метою отримання прибутку.

Слідчими СБУ в Одеській області стосовно зловмисника порушено кримінальну справу, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.