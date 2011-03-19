Ситуація на аварійній АЕС в Японії ставатиме гіршою ще кілька тижнів

Американські фахівці з ядерної енергетики вважають спроби японської влади охолодити реактори на АЕС "Фукусіма-1" відчайдушними і чекають, що рівень небезпеки цієї аварії буде піднятий ще вище, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Кіодо.

У п`ятницю Агентство з ядерної і промислової безпеки Японії (NISA) підвищило рівень небезпеки аварії, викликаної на АЕС землетрусом 11 березня, з четвертого до п`ятого з сімох можливих рівнів за міжнародною шкалою ядерних подій (INES).

Пітер Бредфорд (Peter Bradford), колишній член Комісії з ядерного регулювання США, висловив думку, що рівень небезпеки буде піднятий ще вище. "Мені не віриться, що ця аварія буде класифікована п`ятим рівнем", - цитує агентство слова Бредфорда, який виступав у Національному прес-клубі у Вашингтоні.

У свою чергу, фахівець Інституту політичних досліджень США Роберт Альварес (Robert Alvarez) сказав, що спроби влади Японії залити за допомогою вертольотів і спецмашин пошкоджені реактори морською водою можуть тільки погіршити становище, оскільки через це насоси систем охолодження і навіть захисна оболонка реакторів можуть одержати пошкодження.

"На даний момент вони (заходи, які вживаються), судячи з усього, не працюють. Ситуація, швидше за все, гіршатиме впродовж кількох тижнів. Це те, що називають відчайдушними діями", - сказав Альварес.