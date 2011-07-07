ЄК пропонує пустити на ринок роумінгу віртуальних операторів

Єврокомісія розробила проект пропозицій, спрямований на подальше скорочення вартості мобільного зв`язку в роумінгу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила журналістам віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання цифрового порядку дня, Неєлі КРУС.

«Я впевнена, що ці заходи забезпечать кращі ціни і більший вибір», - заявила вона.

Віце-президент Єврокомісії відзначила, що попри введення максимальних цін на вартість послуг роумінгу, до сьогоднішнього дня Комісії так і не вдалося добитися розширення конкуренції на цьому ринку, тому ціни, що встановлюються операторами, дуже близькі до максимальних, дозволених Комісією.

У зв`язку з цим, Н.КРУС заявила про те, що пропозиції Єврокомісії спрямовані на структурні реформи ринку.

Так, з одного боку, Єврокомісія пропонує допустити на ринок роумінгу віртуальних операторів, забезпечивши їм можливість користуватися мережами існуючих мобільних операторів за регульованими цінами.

Крім того, Комісія пропонує надати споживачам право вибору постачальника послуг роумінгу без зміни номера мобільного телефону і SIM-карти. При цьому, передбачається, що при перетині кордону телефон споживача автоматично перемикатиметься на мережу альтернативного провайдера послуг роумінгу.

Разом з тим, Комісія також пропонує зберегти до середини 2016 року обмеження послуги роумінгу.

Так, з 1 липня 2012 року максимальні ціни на передачу даних (мобільний Інтернет, без ПДВ) планується встановити в сумі 90 центів за Мегабайт, знижуючи їх до 70 центів з 1 липня 2013 року і 50 центів – з 1 липня 2014 року.

Максимальні ціни на здійснені дзвінки в роумінгу планується встановити в 32 центи за хвилину з 1 липня 2012 року, 28 центів в хвилину – з 1 липня 2013 року, 24 центи – з 1 липня 2014 року.

Максимальні ціни на одержані дзвінки в роумінгу також передбачається знизити з нинішніх 11 центів за хвилину до 10 центів за хвилину з 1 липня 2013 року, а максимальну вартість СМС-повідомлень в роумінгу обмежити 10-ма центами з 1 липня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, ЄС почав обмежувати вартість послуг роумінгу з 1 липня 2007 року.