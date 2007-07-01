Віртуальний старовинний будинок допомагає приховати реальний сучасний (фото)

Австралійський архітектор Йон Клементс (Jon Clements) виконав вимогу адміністрації селища Річмонд Хілл (Richmond Hill) щодо збереження старовинного стилю будинків, спорудивши віртуальний особняк, за фасадом якого він заховав звичайний сучасний двоповерховий будинок. Про це пише видання The Architectural Record.

Одноповерховий будинок, що потребував значного ремонту, дістався братові Клементса в 2001 році. Почувши про намір архітектора реконструювати будинок, місцева рада зажадала, щоб той якомога точніше відтворив висоту, форму і деталі старовинної будівлі вікторіанської епохи, яка, природно, також мала бути одноповерховою.

Натомість Клементс збудував з панелей скляну стіну заввишки в два поверхи, на зворотному боці якої було виведено цифрове зображення старого будинку в масштабі один до одного. За стіною архітекторові вдалося побудувати вже не одноповерховий, а двоповерховий будинок.

Клементс заявив, що цей проект став його відповіддю на складнощі, неминучі при будівництву в зонах культурної спадщини, яка охороняється.

Лента.ру