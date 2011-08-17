Хакери "поховали" прем'єр-міністра
01:04, 17 серпня 2011Наука та IT
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Повідомлення з Квебеку
Хакери зламали сайт канадської газети Le Devoir і оприлюднили новину про смерть прем`єр-міністра провінції Квебек Жана Шаре від серцевого нападу, повідомляє Бі-бі-сі.
Інформація протрималася на сайті більше години і викликала бурхливу реакцію, перш ніж була видалена.
Згодом газета принесла вибачення читачам і особисто прем`єр-міністрові, а також звернулася до поліції з проханням розслідувати інцидент.
Сам Шаре пожартував: "Мене неодноразово ховали як політика, але в такому ключі про мою смерть повідомили вперше".
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