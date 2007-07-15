Розпочався випуск серійного електромобіля

Компанія Hybrid Technologies з Невади почала серійне виробництво електромобіля, збудованого на базі Mini Cooper. Як повідомляють представники цієї фірми, розробка машини зайняла більше двох років, і тепер цей автомобіль оснащується фірмовою системою управління акумуляторами і комплектом літієвих батарей, що витримують 1500 зарядок.

Потужність силової установки "електро-Mini" становить 78 кіловат (близько 105 к. с.). З нею хетчбек може прискорюватися з нуля до 100 кілометрів на годину за шість секунд, а також розвинути швидкість до 130 кілометрів в годину. При цьому максимальна дальність ходу такої машини становить 120 миль - близько 190 кілометрів. Батареї Mini Cooper з електродвигуном заряджають від звичайної електромережі з напругою 220-240 вольт, причому на повну зарядку буде потрібно 6-8 годин.

Електричний Mini компанія Hybrid Technologies будує на базі серійного шасі Mini Cooper, яке постачається з Великобританії, встановлюючи на нього комплект батарей вагою близько 250 кілограмів, а також електромотор і власну систему управління. Ціни на такий автомобіль наразі не оголошені.

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