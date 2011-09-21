Китай пропонує Україні потужні електровози

Низка потужних китайських компаній - виробників електровозів представить свою продукцію, купівля якої може зацікавити «Укрзалізницю».

Як повідомляє УНІАН прес-центр «Укрзалізниці», зустріч з генеральним директором «Укрзалізниці» Володимиром КОЗАКОМ відбудеться найближчим часом на прохання китайської сторони.

Зокрема, представники КНР готові представити свою техніку, повну технічну документацію і експлуатаційні відгуки. Китайські партнери також висловили готовність до обговорення пропозицій щодо джерел фінансування продукції. «Китайська Народна Республіка має достатньо ресурсів для кредитування подібного роду операцій. Вихід на ринок України - безперечний пріоритет для Китаю. А курс на технічне переозброєння залізничної галузі і кардинальну заміну застарілого парку локомотивів, який проводить нинішнє керівництво «Укрзалізниці», гарантує довгу і взаємовигідну співпрацю», - заявили представники китайських виробників.

Зі свого боку генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК відзначив, що відомство зараз серйозно обговорює можливості співпраці з потужними світовими виробниками транспортного машинобудування. «З великою зацікавленістю одержимо і проаналізуємо пропозиції китайських виробників», - сказав він.

Довідка УНІАН. Китайські виробники транспортного машинобудування мають досвід роботи з країнами СНД, зокрема з Казахстаном, Білоруссю, Узбекистаном та ін. Казахстан став першою країною, яка успішно випробувала китайську техніку в рамках договору з Чжу-Чжоуською електровозобудівною компанією (Zhuzhou Electric Locomotive Works). Нова техніка має замінити електровози ВЛ 80, виготовлені ще у СРСР. Білорусь співробітничає з Датунським електровозобудівним заводом.

Конструктивна швидкість китайських моделей - до 200 км/год. Китай комплектує свої машини двигунами відомих європейських виробників, серед яких Alstom, Siemens тощо.