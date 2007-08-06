Fiat анонсував найпотужнійший Grande Punto (фото)

Компанія Fiat представила найпотужнішу на даний момент модифікацію хетчбека Grande Punto. Ця новинка, яка одержала назву Punto Sporting, невдовзі з`явиться у продажу і буде доступна як в три-, так і п`ятидверній версії.

Мотор для Grande Punto Sporting запозичили у нового Fiat Bravo - це 1,4-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 120 кінських сил, максимальний обертовий момент якого досягає 206 Нм вже на 1750 обертах за хвилину. З ним невеликий хетчбек зможе прискорюватися з нуля до ста кілометрів на годину менш ніж за дев`ять секунд, а його максимальна швидкість становитиме 195 кілометрів на годину. При цьому середня витрата палива у новинки становить 5,5 літра на сто кілометрів пробігу.

До базової комплектації такого автомобіля входитимуть аеродинамічне обваження кузова із стильним виступом на передній частині даху, що імітує повітрозабірник ралійного автомобіля, а також занижена підвіска, модернізовані гальма і 17-дюймові колісні диски. У салоні Grande Punto Sporting з`являться спортивні сидіння, обшите шкірою кермо та інші спортивні аксесуари.

Автолента