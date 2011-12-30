Google оштрафували за підказки в пошуку

Суд Парижа зобов’язав корпорацію Google виплатити 50 тисяч євро французькій страховій компанії за образливу, на її погляд, поведінку пошуковика, повідомляє видання The Local.

Претензія виникла у зв'язку з тим, що механізм автоматичних підказок, які передбачають пошуковий запит за початком фрази, пропонував шукати компанію Lyonnaise de Garantie у поєднанні зі словом «шахрай» (escroc).

Суд вказав, що Google слід здійснювати «людський контроль» над пропозиціями, що формуються у підказках. На його думку, додавання подібних слів може бути образливим для компанії.

Google вказує на своєму сайті, що підказки формуються автоматично і не виправляються вручну.

Пошук Google неодноразово потрапляв до уваги ЗМІ через подібні помилки. Так, у 2010 році сервіс на запит «vatican» першим у списку пропозицій видавав сайт www.pedofilo.com.

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