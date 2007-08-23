Модернізація Ан-124 ”Руслан” може бути продовжена в Європі, а не в Росії

Модернізація важкого транспортного літака Ан-124 "Руслан", розробленого авіаційним науково-технічним комплексом (АНТК) імені Антонова, можливо, відбуватиметься в Європі, а не в Росії, як нині, повідомив голова ради директорів ВАТ "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаєв на прес-конференції в рамках авіасалону МАКС-2007.

"Мотор Січ" разом з російською компанією "Волга-Дніпро" наразі здійснює в Ульяновську спільний проект з модернізації літака "Руслан".

"Буквально вчора я проводив переговори з європейськими партнерами, і вони запропонували продовжувати здійснювати проект в Європі. Можливо, база модернізації "Руслана" буде в Лейпцігу, при цьому проект здійснюватиметься за участю європейських фахівців. Але це поки тільки на рівні пропозиції, ми над ним думатимем", - сказав Богуслаєв.

Нині проводиться модернізація двигуна Д-18, який встановлюється на Ан-124, що дасть змогу літакові піднімати 150 тонн вантажу. Літак Ан-124 "Руслан" устаткований чотирма двигунами Д-18, виробництво яких здійснює "Мотор Січ". Модернізований двигун не поступається західним аналогам щодо рівня паливної ефективності. Крім того, він легший за конкурентні моделі.

Ан-124 "Руслан" одержав додатковий сертифікат на авіасалоні в Ле Бурже, що розширило можливості літака на світовому ринку перевезень надважких і негабаритів вантажів. Крім цього, Ан-124 підтвердив відповідність міжнародним стандартам точності літаководіння.

РІА "Новости"