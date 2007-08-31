Casio представила нову камеру на основі ”швидкої” матриці Sony (фото)

Компанія Casio представила прототип нової камери Exilim, здатної робити 60 кадрів в секунду з роздільною здатністю 2921 х 2184 крапок, повідомляє Engadget.

Камера обладнана 6-мегапіксельным CMOS-сенсором виробництва Sony. Також прототипові дали 2,8-дюймовий рідкокристалічний дисплей і об`єктив з функцією 12-кратного збільшення. Камера важить 650 грамів при габаритах 127,5 х 79,5 х 130 міліметрів. Тип носія інформації, який використаний у камері, в специфікації прототипу не зазначений.

Лента.ру