Регіоналів атакували хакери?

Партія регіонів заявляє про спроби злому свого Інтернет-сайту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, увечері 17 вересня і вранці 18 вересня офіційний Інтернет-сайт Партії регіонів не раз зазнавав хакерських атак, що спричинило збої в його роботі.

Прес-служба партії звертає увагу на той факт, що сайт був заблокований напередодні анонсованої прес-конференції про діяльність Юлії ТИМОШЕНКО.

Прес-служба Партії регіонів приносить вибачення всім відвідувачам сайту Партії регіонів і запевняє, що нею здійснені і надалі вживатиметься відповідні заходи для забезпечення нормальної роботи сайту.