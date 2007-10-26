На Контрактовій площі святкуватимуть День автомобіліста

28 жовтня об 11-00 у Києві на Контрактовій площі відбудеться святкування Дня автомобіліста і дорожника. Будуть представлені унікальні ретроавтомобілі, відбудуться конкурси і вікторини. Організатори свята – автомобільний журнал FASHION DRIVE, клуби старовинних автомобілів «Авто музей», «Старохід», Всеукраїнська спілка автомобілістів України.

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