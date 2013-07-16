Телескоп «Хаббл» відкрив новий супутник Нептуна

Цю інформацію підтвердило американське космічне агентство НАСА.

Нове небесне тіло стало 14-м з відомих супутників цього газового гіганта. Космічному об'єкту дали індекс S/2004 N 1.

Супутник, діаметр якого становить 20 км, є найменшим з місяців Нептуна. Один оберт навколо планети він здійснює за 23 години.

Американський астроном Марк Шовальтер розпізнав раніше невідомий супутник на знімках сегментів кілець Нептуна, отриманих з телескопа "Хаббл".

Він був помітний у вигляді крихітної білої цятки, яка простежувалась на понад 150 фотографіях, отриманих з 2004 по 2009 роки.

Як повідомляє НАСА, супутник приблизно у 100 млн разів тьмяніший за найбільш тьмяну зірку, яку видно в небі неозброєним оком.

Він такий малий, що космічний апарат "Вояджер", що 1989 року пролітав на близькій відстані від Нептуна і досліджував супутники й кільця планети, не помітив це тіло.

"Супутники й кільця рухаються по орбіті дуже швидко, і ми мусили знайти спосіб стеження за їхнім рухом, щоб виявити деталі системи. Так само спортивні фотографи відстежують спортсменів, які біжать - спортсмен лишається у фокусі, але фон розмивається", - розповів Марк Шовальтер.

BBC Україна