Росія збільшить держзамовлення на мікроелектроніку

Держава збільшить замовлення на продукцію електронної промисловості, заявив перший віце-прем`єр РФ Сергій Іванов після церемонії відкриття нової лінії з виробництва чіпів на заводі "Мікрон" в Зеленограді Московської області.

За його словами, нові мікрочіпи використовуватимуться не тільки в транспортних або телефонних SIM-картках, а й у нових паспортах, міграційних документах, соціальних картках. Саме тому, як вважає Іванов, закупівлі держструктурами мікроелектронної продукції найближчим часом значно збільшаться.

Іванов також назвав проривом пуск нової лінії з виробництва мікросхем розміром 0,18 мікрон. Він нагадав, що компанія "Сітронікс" інвестувала для цього в новий завод близько 300 мільйонів доларів.

Ще півтора роки тому завод "Мікрон" виготовляв мікросхеми за технологією 0,8-1,2 мікрон, зазначив перший віце-прем`єр. Тепер, за його словами, виробництво перейшло на новий рівень, а найближчим часом завод зможе виготовляти чіпи розміром 0,13-0,09 мікрон. Це вже фактично нанорівень, наголосив Іванов.

Віце-прем’єр відвідав так звану "чисту кімнату", в якій виготовляють мікросхеми. У цих приміщеннях допускається не більше 10 частинок пилу на кубометр повітря.