Google планує нову інтернет-енциклопедію

Інформаційний ресурс Google заявив про розробку власної онлайн-енциклопедії. Вона називатиметься "Нол" і існуватиме у форматі окремого індексу пошукового сайту. Кожні відвідини користувачами тієї чи іншої сторінки фіксуватиме спеціальний лічильник, що дозволить творцям визначити, які теми користуються найбільшою популярністю, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Бі-бі-сі.

Передбачається, що новий ресурс складе конкуренцію популярній "Вікіпедії", проте, на відміну від останньої, статті в якій може написати і відредагувати будь-який охочий, в "Нолі" цим займатимуться спеціально підібрані автори. Керівництво Google вже доручило ряду експертів підготовку перших матеріалів для нової енциклопедії.