У січні презентують найдешевший в світі автомобіль (фото)
17:51, 19 грудня 2007Наука та IT
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Де б знайти найдешевший бензин?
|Одна з компактних автівок Тata. Фото Tata
Вартість машини становить лише 100 тисяч рупій (близько 2 тисяч 500 доларів США), а продажі почнуться вже в 2008 році. Проте деякі аналітики вважають, що високі ціни на сировину можуть збільшити ціну "народного автомобіля" приблизно до трьох тисяч доларів.
Досі невідомо жодних подробиць про новий індійський автомобіль. Раніше згадувалося тільки про те, що п`ятимісцева машина отримає бензиновий двигун об`ємом 600 кубічних сантиметрів.
Мікролітражку Tata планують випускати на заводі в Східному Бенгалі (Індія). До 2010 року компанія розраховує досягти рівня продажів 100 тисяч автомобілів в рік.
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