Міст через Дніпро відкриють 26 грудня

Міст через Дніпро в Кременчуку (Полтавська обл.) відкриють після капремонту 26 грудня.

Про це журналістам повідомив віце-мер міста Ігор КРИКЛИВЕЦЬ.

За його словами, урочисте відкриття руху транспорту по мосту відбудеться об 11 годині, 26 грудня

"Підрядна організація, яка проводила ремонтні роботи, вже запросила на відкриття моста губернатора Полтавської області Валерія АСАДЧЕВА, начальника Південної залізниці Віктора ОСТАПЧУКА", - сказав І.КРИКЛИВЕЦЬ.

За його словами, за час ремонту будівельники замінили асфальтове покриття мостового переходу, відновили пішохідні доріжки, замінили ліхтарі освітлення й провели ряд інших необхідних ремонтних робіт.

Раніше віце-мер Володимир ОНІЩЕНКО називав дату відкриття моста - 25 грудня.

Нагадаємо, з 22 вересня міст через Дніпро в Кременчуку Полтавської області закрито на ремонт. Рух транспорту через міст, по якому проходить автотраса “Бориспіль – Дніпропетровськ”, закрито, а об`їзд здійснюється через мости, розташовані в Черкаській і Дніпропетровській областях. Під час ремонту моста жителів Кременчука через Дніпро перевозять поїздами. Водіям іногороднього легкового транспорту запропонований об`їзд по греблі Кременчуцької ГЕС у м. Світловодськ (Кіровоградська область). Раніше мер Кременчука Микола ГЛУХОВ заявляв, що ремонт моста за графіком має продовжитися до 31 грудня.