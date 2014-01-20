Гру про зомбі-апокаліпсис включили в шкільний курс у Норвегії

Про це пише Лента.ру з посиланням на норвезьке видання NRK.

Курс, під час якого старшокласникам треба грати в The Walking Dead, викладає Тобіас Стааби. За його словами, гра використовується для того, щоб розглянути ситуації, в яких героєві доводиться приймати етично неоднозначні рішення. Після того, як школярі проходять певний епізод The Walking Dead, під час якого вони потрапляють в таку ситуацію, вони голосують за те, як саме потрібно її вирішити. Потім учні обговорюють підсумки голосування і пояснюють, чому якесь рішення є найкращим.

Події The Walking Dead розгортаються після початку зомбі-апокаліпсису. Героями гри є люди, які тримаються разом, щоб підвищити свої шанси на виживання. Гравець керує одним з них, колишнім викладачем історії на ім'я Лі Еверетт. Головним завданням Еверетта є вберегти маленьку дівчинку Клементину, яку він знайшов у покинутому будинку. Під час гри героєві доводиться приймати рішення, від яких залежать його стосунки з іншими персонажами, а також їхні життя. Оскільки у нього є таємниця, йому регулярно доводиться вирішувати, чи повинен він брехати в спілкуванні з іншими людьми, чи ні. Те, як саме Еверетт діє в кожній ситуації, впливає на результат гри.

Епізоди The Walking Dead виходять з весни 2012 року. В даний час розробник проекту, студія Telltale, випускає другий сезон гри. Його головною героїнею є Клементина.

Ігри вже неодноразово ставали частиною навчального процесу. Так, в кінці року в США стали використовувати навчальну версію містобудівного симулятора SimCity, SimCityEDU. На прикладі цієї гри школярі можуть познайомитися з проблемами, які існують у сучасних містах: наприклад, з питаннями зайнятості або забруднення навколишнього середовища. Шведські школярі раніше вивчали екологічні проблеми та міське планування на прикладі Minecraft.