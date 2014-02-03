Sony і Lenovo можуть створити спільне підприємство з виробництва ПК
12:39, 03 лютого 2014Наука та IT
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Японська компанія Sony Corp і китайська Lenovo Group ведуть переговори про створення спільного підприємства з виробництва персональних комп'ютерів (ПК) Sony Vaio, повідомляє Reuters з посиланням на японський телеканал NHK.
Sony і Lenovo вивчають можливість спільного виробництва Vaio
Згідно з повідомленням, представники Sony відмовилися коментувати можливе об'єднання бізнес-підрозділів компаній. Однак у прес-службі японського технологічного гіганта повідомили, що компанія вивчає різні можливості для підприємства з виробництва Vaio.
За даними видання, Sony раніше прогнозувала, що підрозділ з виробництва ПК за підсумками 2013 фінансового року, який закінчиться в березні, виявиться збитковим для компанії через падіння попиту на свою продукцію та перехід користувачів на смартфони і планшети.
Як повідомляв раніше УНІАН, на цьому тижні китайська компанія Lenovo підписала угоду про купівлю в Google виробника телефонів Motorola Mobility. Вартість угоди склала 2,91 млрд дол.
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