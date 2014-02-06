Поліцію Нью-Йорка забезпечать окулярами Google Glass

Google Glass незабаром може стати улюбленим інструментом для правоохоронних органів у Сполучених Штатах, пише VentureBeat.

В Управлінні Поліції Нью-Йорка оцінюють, чи буде Google Glass придатним пристроєм для визначення потенційних терористів і затримання злочинців. Нещодавно управління отримало кілька пар нових окулярів.

“Ми зареєструвалися, отримали кілька пар Google Glass, і тепер перевіряємо, наскільки вони підходять для ведення розслідувань і патрулювання”, - розповів представник правоохоронних органів розповів.

Окуляри в даний час доступні тільки через програму Google's Glass Explorer, в якій люди, які зацікавлені в придбанні їх реєструються і чекають повідомлення від Google про те, прийнято чи відмовлено їхньому запиту. Респонденти, які отримують "зелене світло", повинні платити $1500 за цей привілей.

Враховуючи недавні скандали з викриттям стеження американського уряду за своїми та чужими громадянами, представник Google визнав за необхідне заявити, що компанія не співпрацює з правоохоронними органами в згаданому проекті тестування, і про те, що нью-йоркська поліція, швидше за все, придбала окуляри через Google's Glass Explorer.

Які саме завдання будуть виконувати окуляри, не повідомляється. Glass дозволяють, зокрема, вести оперативну зйомку, а при наявності спеціального ПО, наприклад, зіставляти обличчя людей з фото з бази даних.

«Розумні окуляри» Google використовують і інші екстрені служби. Так, у січні каліфорнійський пожежник представив додаток для Glass, який дозволяє борцям з вогнем підтримувати зв'язок одне з одним і показує плани будівель, запасні виходи і місце розташування гідрантів.

Програма Google's Glass Explorer діє, поки окуляри Google не запустять в серійне виробництво. Очікується, що це відбудеться в 2014 році. Після цього пристрій з'явиться у вільному продажу.