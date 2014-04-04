Прем'єр-міністр Туреччини розкритикував постанову суду про розблокування Twitter

Прем'єр-міністр Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що суд повинен був відмовити у задоволенні клопотання про відновлення доступу до сайту мікроблогів, повідомляє Reuters.

«Ми виконали постанову суду, але я не поважаю таке рішення», - повідомив Ердоган на прес-конференції в п'ятницю, 4 квітня.

Як повідомляв УНІАН, Twitter був заблокований 20 березня за рішенням Управління у зв'язку і телекомунікацій Туреччини, обґрунтованого поруч судових приписів. Влада зажадала від компанії видалити певні повідомлення і профіль користувача, що поширював компрометуючу інформацію про екс-міністра, замешанном в корупційному скандалі. Керівництво американської компанії в свою чергу відмовилася видаляти аккаунт.

Блокування ресурсу була зустрінута з великою критикою серед турецької громадськості і в західних країнах. Уряд звинувачували в порушенні громадянських прав і свобод.

Як результат, Конституційний суд Туреччини в середу, 2 квітня, визнав, що блокування доступу до сервісу мікроблогів порушує права позивачів і розпорядився зняти блокування Twitter.

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