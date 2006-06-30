Porsche готує найшвидший автомобіль на планеті (фото)
Автомобіль складе конкуренцію Bugatti Veyron
Компанія Porsche хоче зайнятися розробкою нового суперкара, який зможе скласти конкуренцію Bugatti Veyron. За інформацією видання Autocar, цей автомобіль планується побудувати на базі Porsche Carrera GT, а його дебют може відбутися в 2009 році.
Як стало відомо британським журналістам, у Carrera GT запозичать повністю карбонове шасі і деякі інші вузли. Двигун для суперкара, який передбачається назвати Porsche GT1, остаточно поки не вибраний. Або це буде грунтовний модернізований V10 від Carrera GT, або високофорсований і турбірований V8 від Cayenne. У будь-якому випадку, його розрахункова потужність складе не менше 950 кінських сил.
У поєднанні з малою вагою майбутнього автомобіля його розрахункові швидкісні характеристики виглядають вражаюче - максимальна швидкість машини становитиме більше 406 кілометрів на годину. Це швидше, ніж 1001-сильний Bugatti Veyron. Правда, в самій компанії Porsche інформацію про створення нового суперкара підтверджувати поки не поспішають.