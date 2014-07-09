Порошенко обіцяє запровадити 4G-технологію в Україні найближчим часом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході зустрічі з громадськими реформаторськими рухами.

"Є зони, де вже сьогодні ми можемо отримати швидкий результат - наприклад, це впровадження сучасних технологій зв'язку 3G і 4G", - зазначив Порошенко.

За його словами, технологія 4G досі не була впроваджена в Україні через корупцію.

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«Я переконаний, що 4G - це не просто технологія зв'язку. Це поштовх економіці, який наповнює бюджет, реформує держзакупівлі і так далі», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, найбільші оператори мобільного зв'язку пояснюють погіршення інвестиційної привабливості ринку телекомунікацій відсутністю в Україні технологій нового покоління 3G і 4G (LTE).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), 8 липня прийняла рішення до кінця липня розробити тендерні умови для проведення конкурсу на отримання операторами ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G.