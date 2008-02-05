Microsoft доведеться вперше позичити грошей для купівлі Yahoo!

Корпорація Microsoft заявила, що можливо вперше в своїй історії залучить позикові кошти для того, щоб частково профінансувати недружнє поглинання Yahoo!, передає Лента.руз посиланням на Reuters.

За словами фіндиректора Microsoft, корпорація не збирається в ході операції витратити всі накопичені вільні кошти в об`ємі 21 мільярда доларів. Він не повідомив, скільки саме збирається позичити корпорація.

Microsoft запропонувала за Yahoo! 44,6 мільярда доларів грошима і цінними паперами. За умовами угоди, власники Yahoo! можуть або обміняти свою акцію або на 31 долар, або на 0,9509 акції Microsoft. При цьому грошима буде профінансована тільки половина операції - близько 22 мільярдів доларів.

Топ-менеджмент Yahoo! поки не виробив позиції щодо поглинання. Основний конкурент Microsoft на ринку пошукової реклами, Google, навпаки, заявив, що операція може зачепити основоположні принципів інтернету - свободи і інноваційність.