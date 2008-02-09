7 принципів нанотехнологій

Єврокомісія пропонує країнам-членам Європейського Союзу схвалити Кодекс поведінки в дослідженнях у сфері нанотехнологій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, 8 лютого Кодекс поведінки був затверджений Єврокомісією.

“Нанотехнології можуть стати новою революцією в розвитку технологій, і Європа здійснює гарний шлях в їхньому розвитку. Наша сила полягає, зокрема і в тому, що ми приділяємо увагу їхньому відповідальному розвитку і використанню”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань науки та досліджень Янеш ПОТОЧНІК.

Кодекс поведінки базується на 7 основних принципах:

змістовність (нанотехнології мають бути зрозумілими для суспільства та поважати фундаментальні права),

стійкий розвиток (нанотехнології мають бути безпечними, ефективними і сприяти стабільному розвитку),

обережність (нанотехнології мають розвиватися таким чином, щоб не нашкодити навколишньому середовищу, здоров’ю та безпеці),

відкритість (нанотехнології мають бути відкритими для всіх зацікавлених сторін та прозорими),

відповідність кращим стандартам (нанотехнології мають відповідати кращим науковим стандартам),

інноваційність (нанотехнології мають сприяти розвитку творчості та гнучкості для інновацій і зростання)

відповідальність (нанотехнології мають бути відповідальними за соціальні наслідки та наслідки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини).