Оголошені лауреати Нобелівської премії з фізики

Нобелівська премія по фізиці присуджена вченим Ісаму Акасака, Хіроші Амано і Шуджи Накамурі.

Вчені удостоєні цієї нагороди за створення світловипромінюючих діодів, які стали ефективними джерелами світла, повідомляє kommersant.ru. Читайте такожНобелівську премію з медицини отримали О'Кіф і подружжя Мосер Лауреати премії отримають 8 млн шведських крон ($1,1 млн).

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