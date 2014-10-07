Оголошені лауреати Нобелівської премії з фізики

13:09, 07 жовтня 2014
Наука та IT
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Нобелівська премія по фізиці присуджена вченим Ісаму Акасака, Хіроші Амано і Шуджи Накамурі.

Нобелевская премия по физике досталась трем ученым / фото smithsonianmag.com

Вчені удостоєні цієї нагороди за створення світловипромінюючих діодів, які стали ефективними джерелами світла, повідомляє kommersant.ru.

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Лауреати премії отримають 8 млн шведських крон ($1,1 млн).

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