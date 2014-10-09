Потрібно чинити тиск на Facebook, щоб удосконалювати його правила - експерт про "війну ботів"

Формально він прибув для участі в Київському економічному форумі, однак Крістенсену довелося також і пояснювати українським журналістам та чиновникам, чому його компанія блокує акаунти українських активістів, повідомляє Новое время.

Спочатку в мережі з'явилася версія про те, що "український сегмент" Facebook курирує громадянин Росії, який і провадить антиукраїнську політику. У Нацраді з телебачення і радіомовлення навіть написали про це листа Марку Цукербергу.

Однак після зустрічі з Крістенсеном голова Нацради Юрій Артеменко заявив, що мережа працює за іншим принципом.

"Немає в них (у Facebook - ред.) модератора українського сегменту. Просто в групу входять люди зі знанням різних мов, які навчені правилам. Редакційна політика, скажімо так", - сказав він.

Читайте такожУ Facebook можна буде спілкуватися анонімноВ той же час PR-стратег з компанії Ольшанський і партнери Сергій Дідковський називає іншу тактику блокування сторінок українських активістів.

За його словами, для цього використовуються комп'ютерні програми, які можуть генерувати сотні і тисячі акаунтів, які налаштовуються на певні ключові слова і генерують потік скарг на сторінки неугодних Кремлю користувачів.

Також він вважає, що більш ефективним методом боротьби з цим можуть стати не домовленості між чиновниками, а самі соцмережі. Наприклад, якщо багато користувачів напишуть одну і ту ж само скаргу Марку Цукербергу, це може виявитися ефективніше, ніж звернення від влади.

"Потрібно чинити тиск на Facebook, щоб удосконалювати правила Facebook", - каже Дідковський.

Повний текст статті про боротьбу з ботами читайте в друкованому випуску видання "Новое время" за 10 жовтня.