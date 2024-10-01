Ґрунтуючись на своїх моделях, група науковців оцінює, що від 15 до 50 метрів нинішньої висоти Джомолунгми могли бути результатом "піратства" в дренажних системах річки Арун.

Вчені вважають, що їм вдалося з'ясувати, чому гора Еверест, відома як Джомолунгма в Тибеті і Сагарматха в Непалі, так різко виділяється на тлі інших вершин Гімалаїв.

Згідно з новими моделями, у цьому процесі бере участь якась сила "піратства", що не береться до уваги, яка може зайняти до 50 метрів найвищої вершини світу. Але не та, яка грабує кораблі у відкритому морі. Та, яка захоплює річки, пише ScienceAlert.

Очевидно, що рекордна висота Евересту в 8849 метрів була б неможлива без зіткнення тектонічних плит, але однорідність геології вздовж розлому повинна зробити всі вершини більш-менш однакової висоти

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Різниця між більшістю гімалайських вершин не перевищує 100 метрів. Підносячись на цілих 250 метрів над будь-якою зі своїх сусідів, одна з них явно приховує секрет.

Плюс, Еверест продовжує зростати і донині, на кілька міліметрів на рік, згідно з даними GPS, і це швидше, ніж швидкість підйому, очікувана тектонічними плитами.

Має бути задіяна ще одна сила, і вчені з Китайського університету геологічних наук і Лондонського університетського коледжу вважають, що знайшли її. Дослідження було опубліковано в Nature Geoscience.

Їхні моделі припускають, що найвища вершина у світі була піднята над своїми сусідами геологічним піратством, що відбувається, коли одна річка "захоплена" сусідньою. Це змінює потік осаду і змінює форму річок та їхніх приток у нові візерунки.

Сьогодні річка Арун є великою притокою, яка прорізає глибоку вузьку ущелину через ядро Гімалаїв, знижуючись на 7 кілометрів по висоті протягом 35 кілометрів.

Але коли ця річка утворилася багато років тому, їй не потрібні були зсуви або льодовики, щоб прокласти такий глибокий шлях через північні схили Джомолунгми. Величезний обсяг води, що текла, давав їй усю необхідну енергію.

Приблизно 89 000 років тому, як показують моделі, притока Арун почала забирати більше води зі своєї рідної річки Косі, і раптове збільшення потужності могло легко призвести до утворення врізання в ущелину.

Видалення великих шматків породи могло б призвести до того, що земна кора, яка "плаває" на мантії, відскочила б, тим самим спричинивши "підняття поверхні нерозрізаних частин навколишньої місцевості, включно з гірськими вершинами", пише міжнародна група під керівництвом Сюй Ханя з Китайського університету геологічних наук.

Ґрунтуючись на своїх моделях, група оцінює, що від 15 до 50 метрів нинішньої висоти Джомолунгми могли бути результатом "піратства" в дренажних системах річки.

Порівняно з Арун, інші річки, що протікають через Гімалаї, мали більш постійну історію течії, що означає, що ерозія біля підніжжя гір приблизно така сама, як і ерозія, що відбувається на вершинах. Це означає, що загальна вага кори, що знаходиться на мантії, залишається відносно стабільною.

Але коли річка Арун почала набирати більше води всі ці тисячоліття тому, ця збалансована швидкість ерозії була порушена. Оскільки річки забирали більше породи, це призвело до підйому земної кори в певних місцях.

Враховуючи пружну товщину кори від 10 до 30 км, дослідники підрахували, що це явище призведе до збільшення швидкості підйому поверхні Джомолунгми до 0,53 мм на рік.

Результати показують, що найвища вершина на Землі сьогодні все ще може рости через утворення річкової ущелини - 89 000 років тому.

Новини про Еверест

Дослідження показують, що лавини в Гімалаях стають причиною зростання кількості смертей і загрожують безпеці альпіністів. Експерти попереджають, що високогірний альпінізм пов'язаний із лавинним ризиком, але глобальне потепління посилює небезпеку під час сезону сходжень у Гімалайському хребті.

Згідно з недавнім аналізом, за останні п'ять десятиліть щонайменше 564 людини загинули внаслідок сходження лавин під час сходження на вершини заввишки понад 4500 метрів у Гімалаях.

Якщо звести дані до 14 вершин заввишки понад 8000 метрів і кількох інших вершин заввишки понад 6000 метрів у Гімалаях, то в період з 1895 до 2022 року в альпінізмі загинуло щонайменше 1400 людей, 33% з яких сталися через лавини.

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