Вони були в окремих експедиціях, супроводжуючи своїх клієнтів.

Британський альпініст і непальський гід побили свої власні рекорди за кількістю сходжень на Еверест, найвищу гору у світі, повідомили в неділю представники туристичної спільноти.

Ракеш Гурунг, директор Департаменту туризму Непалу, розповів, що 50-річний британець Кентон Кул і 54-річний непальський гід Камі Ріта Шерпа піднялися на вершину заввишки 8849 метрів (29 032 фути) у 18-й і 29-й раз відповідно, пише CNN.

Вони були в окремих експедиціях, супроводжуючи своїх клієнтів.

Відео дня

Гаррет Медісон з американської компанії з організації експедицій Madison Mountaineering розповів про непальського альпініста. Він об'єднався з Камі Рітою, щоб піднятися на вершини Евересту, Лхоцзе і К2 у 2014 році.

К2, розташована в Пакистані, є другою за висотою горою у світі, а Лхоцзе в Непалі - четвертою за висотою.

Лукас Фюртенбах з австрійської експедиційної компанії Furtenbach Adventures назвав подвиг Кула видатним.

"Він є фундаментальною частиною індустрії гідів на Евересті. Кентон Кул - це легенда", - сказав Фуртенбах, який очолює експедицію з китайського боку Евересту.

Обидва альпіністи піднялися на вершину за маршрутом Південно-Східного хребта.

Маршрут, прокладений першими альпіністами, новозеландцем сером Едмундом Гілларі і шерпою Тенцінгом Норгеєм 1953 року, залишається найпопулярнішим шляхом до вершини Евересту.

Камі Ріта вперше піднявся на Еверест 1994 року і відтоді робив це майже щороку, за винятком трьох років, коли влада закрила гору з різних причин. Минулого року він двічі піднімався на гору.

Сходження на Еверест

Альпінізм є основним видом туристичної діяльності та джерелом доходу, а також зайнятості в Непалі, де розташовано вісім із 14 найвищих вершин світу, включно з Еверестом.

Непал видав 414 дозволів, кожен з яких коштує альпіністам 11 000 доларів на сезон сходжень, який закінчується цього місяця.

Альпіністи після сходження на найвищу гору в світі Еверест тепер будуть зобов'язані приносити свої екскременти в спеціальних мішках назад у базовий табір.

Таким чином влада Непалу відреагувала на зростаючу кількість скарг на кількість відходів людської життєдіяльності, що вистилають маршрути на гору, які не можуть природним чином розкластися через екстремально низькі температури.

Вас також можуть зацікавити новини: