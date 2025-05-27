Дослідники кажуть, що знайдений скелет був не зовсім драконом.

Дослідники вважають, що вони розкрили таємницю муміфікованого "райдужного дракона", який століттями зберігався в японській скарбниці.

Як пише Fox News, "дракон" був захований у скарбниці Shosoin в історичному японському місті Нара. Повідомляється, що останки знайшов Йосінорі Асікагой, сьогун XV століття, 1429 року.

Цікаво, що легенда свідчить про те, що Асікага відрізав шматок від ранжатай, рідкісного і цінного шматка агарового дерева, під час виявлення скелета. У той час сьогун відвідував храм Тодай-дзі в Нарі. Незабаром після цього монах у храмі заявив, що бачив "щось у формі маленького дракона", висушене сонцем. Асікага взяв скелет і зберіг його.

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Дослідники кажуть, що скелет був не зовсім драконом. Нещодавно опубліковане дослідження показало, що "дракон" насправді був самкою японської куниці. Ця пухнаста, схожа на ласку тварина мешкає в центральній і південній Японії.

"Два премоляри чітко видно, і ця характеристика вказує на те, що це вид роду Martes", - сказано в дослідженні.

Використовуючи рентгенівську технологію і радіовуглецеве датування, дослідники виявили, що куниця датується 11 або 12 століттями.

Зазначається, що в той час храм Тодай-дзі зазнав масштабної реконструкції. Експерти вважають, що тварина пробралася в будівлю і опинилася в пастці, перш ніж померла і була муміфікована. На фотографіях видно, що у куниці відсутні передні лапи, що робить її схожою на дракона.

Легенда свідчить, що дощ обрушувався на скарбницю щоразу, коли відкривалося сховище скелетів, і вчені дослідники боролися з сильними зливами, які ускладнювали подорож з Токіо в Нару. Мамі Цуру, фахівець з охорони пам'яток зі скарбниці Shosoin, сказала, що вона впевнена, що скелет - той самий, про який писав монах Тодай-дзі. Експерт додала:

"Визначення віку значно збільшило ймовірність того, що мумія - це висушений на сонці предмет, схожий на дракона, про який ідеться в документі періоду Муроматі. Ми вважаємо, що це гарний приклад того, як Shosoin захистив не тільки чудові предмети, а й усі предмети всередині сховища".

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