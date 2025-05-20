Вчені вважають, що раптова повінь, можливо, викликана мусоном або ураганом, могла спровокувати потоп, який замкнув величезну череду тварин, що прямували на північ на літо.

Стародавнє русло річки в Канаді було названо "Рікою смерті" після того, як на цьому місці було знайдено понад десять тисяч кісток динозаврів. Про це пише The Daily Telegraph.

Зазначається, що черепи, стегна, ребра і стегнові кістки часто знаходять на місці розкопок на схилі пагорба в Альберті, і дослідження показують, що всі вони датуються одним моментом 72 мільйони років тому. Вважається, що понад 10 000 динозаврів загинули за один день через негоду, яка, ймовірно, затопила популярний маршрут міграції.

Кожна кістка, знайдена на цьому місці, належить виду під назвою пахиринозавр, дрібнішому і давнішому родичу трицератопса, який має характерний шийний комір свого родича, але велику кісткову масу на носі замість рогу.

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Пахиринозавр досягав 6 метрів завдовжки і міг важити понад дві тонни в дорослому стані, але зразки, знайдені в Річці Смерті, належать до різних вікових категорій, включно з дитинчатами.

Професор Емілі Бемфорт, палеонтолог і куратор Музею динозаврів Філіпа Дж. Каррі в Альберті, розповіла журналу Science Focus:

"Тут збереглося понад 10 000 особин. Це одне з найщільніших кісткових відкладень у Північній Америці - ми говоримо про 100-300 кісток на квадратний метр, і це місце тягнеться вглиб пагорба принаймні на квадратний кілометр. Це надзвичайно щільне кісткове відкладення, яке дуже, дуже велике - і це робить його надзвичайно значущим".

Вона додала, що скам'янілі рештки стада динозаврів розкрили трагічну історію.

"Ми знаємо, що вони всі загинули одночасно внаслідок якоїсь катастрофічної події, і ми знаємо, що те, що їх убило, знищило майже всіх членів стада без розбору - великих, маленьких, старих і молодих", - сказала Бамфорт.

Вчені вважають, що раптова повінь, можливо, викликана мусоном або ураганом, могла спровокувати потоп, який замкнув величезне стадо тварин, що прямували на північ на літо. Великі, важкі тварини були погано підготовлені, щоб пережити таку швидку зливу.

"Ми вважаємо, що це було стадо під час сезонної міграції, яке заплуталося в якійсь катастрофічній події, яка фактично знищила якщо не все стадо, то більшу його частину. Ці тварини не можуть рухатися дуже швидко через свою величезну чисельність, і вони дуже важкі - і зовсім не дуже добре плавають", - сказала Бамфорт.

Важливо, що камені на місці також закарбували свідоцтва бурхливої води, що вказує на силу і руйнівність потопу.

Теорії загибелі динозаврів

Широко поширена думка про те, що видове різноманіття динозаврів досягло піку близько 75 мільйонів років тому, а потім поступово скорочувалося ще до зіткнення з астероїдом-вбивцею 66 мільйонів років тому. Однак нове дослідження вчених з Університетського коледжу Лондона спростовує цю теорію, стверджуючи, що до удару астероїда динозаври не вимирали, а навпаки - переживали свій розквіт і потенційно мали більшу різноманітність видів, ніж підтверджують скам'янілості.

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