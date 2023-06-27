Залишки стародавніх будівель знайшли глибоко в мексиканських джунглях.

Археологи виявили давно втрачене місто майя глибоко в мексиканських джунглях. Про це повідомляє INAH.

Група археологів була винагороджена за проходження близько 60 кілометрів в густих джунглях півострова Юкатан на півдні Мексики: вони виявили давно втрачене стародавнє місто майя, про яке раніше не було ніяких записів.

Нове місто отримало назву Окомтун, що означає "кам'яна колона". На великій території є площі, великі будівлі в стилі пірамід, кам'яні колони та інші споруди, розташовані у вигляді концентричних кілець. Є також майданчик для гри в м'яч і, можливо, релігійних цілей.

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"Найбільшим сюрпризом виявилося місце, оточене величезними водно-болотними угіддями", - каже археолог і керівник групи Іван Шпрайц зі словенської академії наук і мистецтв. "Його монументальне ядро охоплює понад 50 гектарів і включає різні великі будівлі та кілька пірамідальних споруд висотою понад 15 метрів".

За словами Шпрайца та його колег, місто було важливим місцевим центром між 250 і 1000 роками нашої ери, відомим як класична епоха з точки зору цивілізації майя.

Аналіз фрагментів керамічних горщиків, знайдених на цьому місці, повинен розповісти дослідникам більше про те, коли цей регіон був заселений.

Що відомо про народ майя?

Протягом століть народ майя був домінуючою цивілізацією в Мезоамериці - на території сучасної Центральної Америки і самої південної частини Північної Америки.

Майя добре відомі своїми досягненнями в архітектурі, культурі, календарних системах, математиці тощо.

Цивілізація майя зазнала серйозного краху в 9 столітті нашої ери, який, як вважають, був викликаний поєднанням громадянської війни, посухи та інших факторів навколишнього середовища. Однак лише в 17 столітті Останнє місто майя впало перед іспанськими загарбниками.

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