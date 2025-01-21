Усередині скам'янілого шлунка акули палеонтологи виявили останки безлічі сардин.

У палючій пустелі басейну Піско в Перу було зроблено велике викопне відкриття. Палеонтологи виявили майже повну скам'янілість колосальної акули, яка борознила стародавні моря близько дев'яти мільйонів років тому.

Як пише Interesting Engineering, вони належать Cosmopolitodus hastalis - вимерлій оселедцевій акулі, тісно пов'язаній із сучасною великою білою акулою.

Скам'янілі рештки були виявлені в басейні Піско в Перу, пустельному регіоні, відомому великою кількістю стародавніх морських скам'янілостей. Це місце розташоване приблизно за 235 кілометрів на південь від Ліми. Відкриття було зроблено Перуанським геологічним і гірничодобувним інститутом.

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Відомо, що Cosmopolitodus hastalis борознив океани в епоху міоцену і пліоцену, приблизно від 23 до 2,6 мільйонів років тому. Ці гігантські хижаки могли досягати довжини до 7 метрів, що можна порівняти із сучасною великою білою акулою. Їхні зуби були завдовжки 8,9 сантиметра і були ідеально пристосовані для розривання плоті своєї здобичі.

Палеонтологічні дані свідчать про те, що цей вид мешкав у водах південної частини Тихого океану. Дослідники були вражені винятковою збереженістю цієї скам'янілості. Вона не тільки дає цінну інформацію про анатомію акули, а й розкриває підказки про її раціон.

Усередині скам'янілого шлунка акули палеонтологи виявили останки численних сардин - виду невеликої жирної риби. Це відкриття припускає, що стародавня акула живила особливу любов до сардин - так само, як анчоуси живлять любов до сучасних морських екосистем.

Скам'янілі останки включали масивну щелепу акули з рядами великих гострих зубів. Вона примітна тим, що повні скелети акул зустрічаються вкрай рідко.

Скам'янілості C. hastalis були знайдені в різних місцях по всьому світу через їхнє широке поширення в стародавні часи. Її вимирання близько мільйона років тому ознаменувало кінець епохи цих грізних морських тварин.

Зазначається, що хоча точні причини її зникнення залишаються незрозумілими, вважається, що вона могла дати початок іншим видам акул, що ще більше підкреслює її важливу роль в еволюції великих хижих акул.

Новини археології

Вчені ідентифікували новий вид гігантського рогатого динозавра, який мешкав на території сучасної Північної Африки близько 95 мільйонів років тому. Його скам'янілі останки були знищені під час Другої світової війни. Зазначається, що цей хижий динозавр досягав у довжину 10 метрів. Його назвали Tameryraptor markgrafi.

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