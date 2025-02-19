У зоні ризику можуть опинитися 100 мільйонам людей.

Зросла ймовірність того, що гігантський астероїд зіткнеться із Землею у 2032 році.

Як пише Interesting Engineering, NASA підвищило до 3,1% ймовірність зіткнення найнебезпечнішого астероїда із Землею у 2032 році. Зокрема, діаметр цього небесного тіла, що отримав позначення 2024 YR4, - близько 54 метрів, що можна порівняти з Пізанською вежею.

Видання зазначає, що з моменту перших розрахунків NASA, які розпочалися у грудні минулого року, ймовірність зіткнення з астероїдом поступово збільшувалася: 7 лютого оцінка становила 1,2%, потім вона зросла до 2,3%, згодом – до 2,6%, а зараз досягла 3,1%.

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Водночас вчені стверджують, що ймовірність зіткнення мізерно мала. Шанс того, що гігант пролетить повз — 96,9%. Щобільше, у міру збору нових даних може виявитися, що ризик ще більше знизиться.

"Небезпечний астероїд був уперше виявлений у грудні 2024 року за допомогою телескопів у Ріо-Уртадо, Чилі, у рамках проєкту ATLAS. Якщо зіткнення все ж таки відбудеться, потенційна зона поразки охоплює величезну територію — від Тихого океану на схід, через Південну Америку, Атлантику, Африку, Близький Схід та Азію. У зоні ризику виявляться найбільші міста, включаючи Боготу, Абіджан, Лагос, Хартум, Мумбаї та Дакку, де мешкає понад 100 мільйонів людей", - сказано в публікації.

За попередніми оцінками, потужність удару складе 8 мегатонн, що в 500 разів перевищує енергію вибуху атомної бомби в Хіросімі 1945 року.

Попри те, що ймовірність удару залишається низькою, цей астероїд вважається найбільшою загрозою з усіх аналогічних, відомих сьогодні. До того ж за даними Live Science, є невелика ймовірність того, що він може зіткнутися з Місяцем.

За даними вчених, астероїд 2024 року YR4 отримав 3-й рівень за Туринською шкалою. Інакше кажучи, він вимагає пильного спостереження, оскільки ймовірність його зіткнення із Землею перевищує 1%. NASA називає його єдиним відомим великим астероїдом, ймовірність зіткнення якого перевищує вказану "кордон".

Для більш детального вивчення його орбіти та розмірів, задіють телескоп James Webb. Як пояснюється, це обладнання особливо важливе, оскільки поточні оцінки засновані на світлі, що відображається астероїдом, і можуть бути неточними.

Зараз дослідники поспішають зібрати якнайбільше даних, поки астероїд залишається досить яскравим для спостережень. Незабаром він стане надто тьмяним для більшості телескопів.

Раніше Європейське космічне агентство повідомило, що за астероїдом спостерігатимуть у два етапи: на початку березня, коли він буде найяскравішим, і у травні, щоб уточнити його орбіту перед тим, як він знову стане видимим у 2028 році.

За даними NASA, 22 грудня 2032 астероїд може пройти відносно близько до Землі - на відстані близько 106 200 кілометрів.

Що відомо про цей астероїд

Нагадаємо, учені NASA виявили великий астероїд 2024 YR4, шанси якого зіткнутися із Землею оцінювали у 2,3%, тоді як у грудні ця оцінка становила 1,2%. Йшлося, що потенційно небезпечний астероїд має приблизно 55 метрів у ширину і рухається зі швидкістю майже 48 000 км/год.

Хоч це занадто мало, щоб покласти край людській цивілізації, 2024 YR4 все одно може знищити велике місто. Науковці припустили, що ймовірність зіткнення астероїда із супутником Землі становить 0,3%. На його думку, наслідки цього зіткнення, ймовірно, було б видно з нашої планети.

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