Найближчим часом ми втратимо можливість спостерігати за цим знаковим об'єктом і ось чому.

Кільця Сатурна є одними з найбільш знакових об'єктів у всій сонячній системі. Про них знають мільйони людей по всій планеті. Однак уже зовсім скоро, 23 березня 2025 року, вони зникнуть, але не назавжди, пише Forbes.

Назавжди вони зникнуть приблизно через 100 мільйонів років, коли їх поглине гравітація Сатурна, згідно з даними NASA. Однак найближчим часом вони стануть просто невидимими для спостереження із Землі.

Сатурн робить повний оберт навколо Сонця за 29 років, і в цей період кут, під яким ми бачимо його кільця, поступово змінюється. Вісь Сатурна нахилена на 26,7°, як і в Землі (23,5°), а отже, у планети є сезони, які впливають на видимість кілець.

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Зараз кут нахилу стає дедалі меншим, і 23 березня кільця перебуватимуть точно ребром щодо Землі, через що ми не зможемо їх побачити.

Коли кільця Сатурна знову з'являться - дата

21 вересня 2025 року Сатурн опиниться в протистоянні із Сонцем. У цей момент Земля перебуватиме між Сатурном і Сонцем, тому планета опиниться на мінімальній відстані від нас і буде найяскравішою за весь рік.

Вони стануть більш помітними і поступово розширюватимуться, доки 2032 року не досягнуть максимальної ширини.

Інші новини з космосу

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені знайшли одну з найбільших чорних дір розміром у 36 мільярдів сонць. Вона ховається всередині так званої "космічної підкови".

Крім того, на краю Сонячної системи вчені знайшли загадкову спіраль, що нагадує Чумацький Шлях. За словами дослідників, такий гігантський простір, що простягається від тисяч до сотень тисяч астрономічних одиниць, є домівкою для залишків формування нашої Сонячної системи.

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