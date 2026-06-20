Чорні айсберги змінили життя у Північному Льодовитому океані: вчені пояснили, що сталось

Вчені пов’язують ці зміни з прискореним руйнуванням великих льодовиків північно-східної Гренландії та російської Арктики.

Вчені зафіксували незвичайне явище в Арктиці: майже чорні айсберги, що містять величезні камені та осадові породи, дрейфують на сотні кілометрів і кардинально змінюють екосистеми на дні Північного Льодовитого океану.

Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, пише Indian Defence Review. Автори роботи дійшли висновку, що цей процес безпосередньо пов’язаний із прискореним таненням льодовиків через глобальне потепління.

Дослідники розповіли, що більшість айсбергів переносять каміння та ґрунт, які льодовики збирають під час руху по суші. Однак під час експедиції на науково-дослідному судні "Поларштерн" у 2021 році вчені помітили незвичайні айсберги, які виглядали майже повністю чорними.

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За словами фахівців, деякі з цих крижаних гігантів переносили тонни каменів на відстань у сотні кілометрів від найближчих льодовиків. Аналіз зразків показав, що породи, знайдені на айсбергах, збігаються з каменями, виявленими на морському дні на глибині близько 2500 м.

Вчені з’ясували, що збільшення кількості таких уламків уже впливає на глибоководні екосистеми. У районі дослідницької станції Hausgarten у період з 2015 по 2017 рік щільність каменів на дні помітно зросла. Нові тверді поверхні швидко почали заселяти губки, актинії та інші організми, яким раніше було складно закріпитися на м’якому дні.

Дослідники зазначили, що навіть невелика кількість каменів здатна створювати нові місця проживання та формувати цілі колонії живих організмів. За кілька років різноманітність і чисельність глибоководної фауни в таких районах істотно зросла.

Аналіз даних за останні 40 років показав, що кількість айсбергів у протоці Фрама – головному морському коридорі між Гренландією та Шпіцбергеном – постійно зростає. Якщо до 2000 року їх фіксували приблизно в 5% спостережень, то в останні десятиліття цей показник становив 26%.

Вчені пов’язують ці зміни з прискореним руйнуванням великих льодовиків північно-східної Гренландії та російської Арктики. Додатковим чинником стало скорочення площі морського льоду, який раніше стримував рух айсбергів. Тепер крижані масиви дрейфують швидше, активніше тануть і скидають більше каменів на океанське дно.

Дослідники попередили, що наслідки зачіпають не лише екосистеми. Збільшення кількості айсбергів у арктичних водах може створювати додаткові ризики для вантажного та круїзного судноплавства, а також ускладнити розвиток рибальства в північних широтах.

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