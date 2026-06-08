14 400 років тому люди увійшли до печери, використавши палаючі гілки: що з’ясували вчені

Несподівані результати були отримані під час дослідження знаменитої печери Басура в Італії.

Міжнародна група дослідників з'ясувала, яким чином люди в період пізнього кам'яного віку пересувалися довгими підземними лабіринтами майже 14 400 років тому.

Несподівані результати були отримані під час вивчення знаменитої печери Басура на північному заході Італії. Ця печера входить до числа найважливіших доісторичних печерних пам'яток країни, пише Archaeologymag. Як повідомили дослідники, у печері збереглися унікальні сліди п'яти людей і тварини з родини псових, яка їх супроводжувала. Також археологи виявили відбитки ніг, сліди деревного вугілля на стінах і стелях, а також останки печерних ведмедів.

Вчені встановили, що група людей епохи пізнього кам'яного віку проникла вглиб печери, протяжність якої сягає близько 800 м. Для освітлення шляху вони використовували не великі смолоскипи з товстих гілок, як вважали раніше вчені, а невеликі соснові гілки діаметром 2-3 см. Обвуглені залишки свідчать про те, що люди використовували невеликі соснові гілочки, зібрані з живих дерев і підготовлені для використання як портативні джерела світла.

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Щоб перевірити свою гіпотезу, дослідники провели серію експериментів у такій самій печері. Вони з'ясували, що двох палаючих соснових гілочок було достатньо, щоб освітити шлях для групи з п'яти осіб. Після адаптації очей до темряви учасники експерименту могли бачити на відстані до 10 м.

Крім того, такі імпровізовані смолоскипи виділяли мало диму і витрачали порівняно небагато палива. За підрахунками вчених, для двогодинної подорожі древнім людям було потрібно близько 20 соснових гілок довжиною приблизно 30 см.

Експеримент також показав, що сліди деревного вугілля, залишені на стінах під час випробувань, практично повністю збігаються з тими, що збереглися в печері Басура донині.

Аналіз деревного вугілля підтвердив, що в околицях печери в той час росло велике число сосен, тому необхідний матеріал для освітлення був легко доступний місцевим мисливцям-збирачам.

На думку дослідників, відкриття дозволяє краще зрозуміти повсякденне життя людей кінця останнього льодовикового періоду і демонструє, наскільки ефективно вони могли пристосовуватися до складних умов підземного середовища.

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А в Німеччині знайшли скам'янілості, що підтверджують, що неандертальці полювали на гігантських слонів і переслідували їх на відстані сотень кілометрів по всій Європі.

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