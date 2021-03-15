Застосунок був заблокований через «відсутність належного дозволу».

Оман заблокував голосову мережу Clubhouse.

Читайте такожGoogle почне стягувати податки з YouTube-блогерів за перегляди в СШАПро це пише Радіо свобода з посиланням на Reuters.

Телекомунікаційний регулятор розповів, що застосунок був заблокований через «відсутність належного дозволу».

«Аналогічні комунікаційні застосунки повинні отримати дозвіл від влади», – прокоментували рішення влади у відомстві.

На думку деяких активістів, блокування Clubhouse - це наступ на свободу вираження думок у країні.

Що таке Clubhouse?

Clubhouse — («Клабхаус») - це соціальна мережа, запущена в квітні 2020 року на iOS розробниками програмного забезпечення Alpha Exploration Co. Основний формат соцмережі - голосове спілкування. Учасникам доступні безліч клубів і віртуальних кімнат з бесідами на різні теми.

Приєднатися до соцмережі можуть користувачі iPhone за запрошеннями від інших учасників.

На тлі ажіотажу навколо Clubhouse по всьому світу стали з'являтися конкурентоспроможні аудіододатки. Придивляються до формату і популярні соціальні гіганти. Так, наприклад, Facebook, як повідомляється, зайнявся розробкою власного продукту, націленого на конкуренцію з Clubhouse.

У лютому 2021 року американський підприємець-винахідник Ілон Маск запросив для бесіди в Clubhouse президента РФ Володимира Путіна. У Кремлі пропозицію назвали цікавою.

Clubhouse заборонили в Китаї на початку лютого. Пізніше стало відомо, що китайська IT-компанія ByteDance, яка володіє соцмережею TikTok, розробляє аналог голосової мережі Clubhouse для китайського ринку.

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Автор: Людмила Жерновська